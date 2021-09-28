Son dakika... Akar: '(İdlib) Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline... - Haberler
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Son dakika... Akar: "(İdlib) Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline...

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Son dakika... Akar:

Son dakika haberleri... Akar: "(İdlib) Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline dönülmesidir.

Akar: "( İdlib ) Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline dönülmesidir."

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
Bakar Akar: '(İdlib'deki hava saldırıları) Biz Rusya ile yapılan anlaşmadaki esaslara uyuyoruz.

Bakar Akar: "(İdlib'deki hava saldırıları) Biz Rusya ile yapılan anlaşmadaki esaslara uyuyoruz.
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Haber: Son dakika... Akar: '(İdlib) Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline... - Haberler
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