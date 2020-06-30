Son dakika! AK Partili Yavuz; "Gıdada taklit ve tağşiş'i önleyeceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! AK Partili Yavuz; "Gıdada taklit ve tağşiş'i önleyeceğiz"

Gelen son dakika haberine göre AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile gıdada taklit ve tağşiş'in önüne geçileceğini ifade etti.

Son dakika! AK Partili Yavuz;
30.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:24

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile gıdada taklit ve tağşiş'in önüne geçileceğini ifade etti.

AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Yeni kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, amaçlarının "Gıdada taklit ve tağşiş'i önleyerek 83 milyonun sağlığından, aziz milletimizin geleceği için önemli bir yere sahip olan tarım arazilerini koruma altına alınmasına kadar uzanan bir çalışmadır" dedi.

"Tarım ülkemiz için çok önemlidir"

Tarımın Türkiye için öncelikli bir faaliyet olduğunu belirten milletvekili Yavuz, " Özellikle son yaşanan Kovid-19 salgını da tekrar göstermiştir ki gıda güvenliği ve güvenilirliği, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemiz için de hayati bir meseledir. Ülkemiz tarımı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygulanan politikalar ve verilen desteklerle son 17 yılın 14'ünde büyümüş, 2003-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,8 büyüme gerçekleştirmiştir. 2019 yılı büyümesi ise yüzde 3,3'tür. 2002 yılında 37 milyar TL olan tarımsal hasılamız, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar TL'ye yükselmiştir. 2002 yılında 3,7 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız, 2019 yılında 18 milyar dolara yükselmiştir. Tarım alanında dış ticaret fazlası 5,3 milyar dolar olan Türkiye,

193 ülkeye, 1827 çeşit tarımsal ürün ihraç etmektedir. Tarım topraklarımızın daha sıkı korunması için yeni tedbirlerin alınması icap etmektedir. Bu doğrultuda, hazırlanan teklif ile tarım topraklarının daha sıkı korunabilmesi amacıyla, 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununun ihlallerine yönelik daha sıkı denetim ve caydırıcı yaptırımların düzenlenmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, toplum sağlığını korumak amacıyla, insan sağlığı için tehlike oluşturan gıda ve yem ürünleri ile taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin piyasaya arz edilmesiyle alakalı olarak teklifte öngörülen değişiklikle, bu ürünleri üreten, piyasaya arz eden gıda işletmecilerine yönelik yaptırımlar ağırlaştırılmaktadır" dedi.

"Alkollü içki satış yasağına ilişkin para cezası artacak"

AK Partili Yavuz, kanun teklifi ile birlikte alkollü içki satışı yapan işletmelere yönelik yapılacak olan düzenlemeler hakkında, " Teklifin ilk maddesi ile 22.00 ila 06.00 saatleri arasındaki perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin idari para cezasının miktarının arttırılması, bu yasağa beş yıl içinde üçüncü defa aykırı davrananların satış belgesinin iptal edilmesi ve iki yıl faaliyetten men edilmesi öngörülmektedir. Yine,18 yaş altına alkol satış yasağını beş yıl içinde üçüncü defa ihlal edenin satış belgesinin iptal edilmesi ve iki yıl faaliyetten men edilmesi hedeflenmektedir. Böylece 22.00 - 06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağının kuvvetlendirilmesi, söz konusu yasakların uygulanabilirliğinin ve önleyiciliğinin arttırılarak toplum sağlığının daha iyi bir şekilde korunması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

"Yerli tütün kullanımı artacak"

Tütün kanunu kapsamında yapılan değişikliklerle, yerli tütün kullanım oranının yüzde otuza yükseltilmesinin hedeflendiğini belirten milletvekili Yavuz, "Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin ve alkolün üretiminin ve satışının, tarım ve orman bakanlığının denetiminde gerçekleştirilmesi ve bu ürünler hakkında kanun hükümlerini ihlal edenlere yönelik yaptırımların güncellenmesi, yerli tütün kullanım oranının yüzde otuza çıkarılması ve yurt içi piyasaya arz amacıyla üretilen tütün mamullerinde Türkiye'de üretilen tütünlerin kullanım oranlarının artırılması, tütün ithalatının azaltılarak çiftçilerimizin ürettiği tütünlerin kullandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak, til alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış tütün ve yaprak sigara kağıdı satanlara, yerli tütün kullanım zorunluluğuna uymayanlara ve mevzuatta tanımlanmış amacı dışında ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara yönelik olarak caydırıcılığı teminen idari para cezaları uygulanması, yerli tütün kullanım zorunluluğunun 2022 yılında yüzde 17, 2023 yılında yüzde 21 ve 2024 yılında yüzde 25 olarak uygulanması sağlanarak, 2022 yılından başlamak üzere kademeli olarak geçiş yapılması ve yerli tütün kullanımının arttırılması, hedefleniyor" dedi.

"Gıdada taklit ve tahşiş'i önleyeceğiz"

Toplum sağlığını korumak amacıyla, insan sağlığı için tehlike oluşturan gıda ve yem ürünleri ile taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin piyasaya arz edilmesiyle alakalı olarak, yaptırımların ağırlaştırılacağını söyleyen Yavuz, "Kanun teklifi ile taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin piyasaya arz edilmesi yasaklanmaktadır. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden/ beş bin güne kadar adli para cezası verilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca, fiilin üç yıl içinde tekrarlanması halinde beş ile on yıl arası gıda sektörü faaliyetinden men edilmesi amaçlanmaktadır. Taklit ve tağşiş edilmiş gıda ve yem ürünlerini üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisi ile taklit veya tağşiş edilmiş gıda ve yemin izlenebilirliğini sağlamadan, piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisi hakkında beş bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilmesi ve fiilin 2 yıl içinde tekrarlanması halinde; bir yıldan/ üç yıla kadar hapis ve bin günden üç bin güne kadar, adli para cezası verilmesi ve işletmecinin beş yıldan on yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilmesi öngörülmektedir. Yeni kanun teklifimiz ile amacımız; gıdada taklit ve tağşiş'i önleyerek 83 milyonun sağlığından, aziz milletimizin geleceği için önemli bir yere sahip olan tarım arazilerini koruma altına alınmasına kadar uzanan bir çalışmadır" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü Haber
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi Haber
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var Haber
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu Haber
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor Haber
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Haber
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Özlem Zengin Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz
Spor İrfan Buz Fatih Terim Alper Ulusoy Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Karar Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika! AK Partili Yavuz; "Gıdada taklit ve tağşiş'i önleyeceğiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:28:11. #1.15#
title