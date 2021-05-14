Son dakika! AK Partili gençler, sağlıkçılar ve polislerle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! AK Partili gençler, sağlıkçılar ve polislerle bayramlaştı

Son dakika! AK Partili gençler, sağlıkçılar ve polislerle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre AK Parti Beyşehir Gençlik Kolları Başkanlığı mensupları, ramazan bayramında da mesaisini sürdüren sağlıkçılar ve polislerle bayramlaştı.

AK Parti Beyşehir Gençlik Kolları Başkanlığı mensupları, ramazan bayramında da mesaisini sürdüren sağlıkçılar ve polislerle bayramlaştı.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Mızrak, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Beyşehir Devlet Hastanesi ile polis kontrol noktasında görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını ziyaret etti.

Mızrak ve beraberindeki partililer, ramazan bayramlarını tebrik ettikleri sağlıkçılar ile polislere tatlı ikramında bulundu.

Mızrak, "Hastanemizde mesai yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarımız ile polis kontrol noktasında bayrama rağmen görevlerini sürdüren polislerimizle bir araya gelerek bayramını tebrik ettik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan bayramını evimizde geçiriyoruz. Temennimiz bu salgın hastalığın bir an önce sona ermesi. Vatandaşlarımız da yasaklarda sağ olsunlar dikkatli davranıyorlar. Gerek sağlık çalışanlarımız, gerek kolluk kuvvetlerimiz bu hastalığın yayılmaması ve vatandaşlarımızın kurallara uyması için ellerinden geleni yaparak bizim için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Evde cesedi bulunan Suriyeli adamın cinayet şüphelisi ortaya çıktı! Bütün oklar 16 yaşındaki oğlunu gösteriyor
Evde cesedi bulunan Suriyeli adamın cinayet şüphelisi ortaya çıktı! Bütün oklar 16 yaşındaki oğlunu gösteriyor
Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı
Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ali Koç Gökhan Töre Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! AK Partili gençler, sağlıkçılar ve polislerle bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 12:52:14. #1.16#

title