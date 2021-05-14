Son dakika! AK Partili gençler, sağlıkçılar ve polislerle bayramlaştı

Son dakika habere göre AK Parti Beyşehir Gençlik Kolları Başkanlığı mensupları, ramazan bayramında da mesaisini sürdüren sağlıkçılar ve polislerle bayramlaştı.

AK Parti Beyşehir Gençlik Kolları Başkanlığı mensupları, ramazan bayramında da mesaisini sürdüren sağlıkçılar ve polislerle bayramlaştı.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Mızrak, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Beyşehir Devlet Hastanesi ile polis kontrol noktasında görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını ziyaret etti.

Mızrak ve beraberindeki partililer, ramazan bayramlarını tebrik ettikleri sağlıkçılar ile polislere tatlı ikramında bulundu.

Mızrak, "Hastanemizde mesai yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarımız ile polis kontrol noktasında bayrama rağmen görevlerini sürdüren polislerimizle bir araya gelerek bayramını tebrik ettik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan bayramını evimizde geçiriyoruz. Temennimiz bu salgın hastalığın bir an önce sona ermesi. Vatandaşlarımız da yasaklarda sağ olsunlar dikkatli davranıyorlar. Gerek sağlık çalışanlarımız, gerek kolluk kuvvetlerimiz bu hastalığın yayılmaması ve vatandaşlarımızın kurallara uyması için ellerinden geleni yaparak bizim için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar