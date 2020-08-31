Son dakika! AK Partili Çelik: Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır
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Son dakika! AK Partili Çelik: Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi, yeni bir korsanlık örneğidir.

Son dakika! AK Partili Çelik: Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır
31.08.2020 09:46 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:49

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi, yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak, Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur" dedi.

AK Partisi Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi, yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak, akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi, ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine, Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan, her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir" ifadesini kullandı.FOROĞRAFLI


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Kaynak: DHA

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