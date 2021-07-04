Son dakika: AK Partili Can: "MKE'yi dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdik"
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Son dakika: AK Partili Can: "MKE'yi dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdik"

Son dakika: AK Partili Can: 'MKE'yi dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 'anonim şirketi' haline getirilen Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nu (MKE) dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdiklerini söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 'anonim şirketi' haline getirilen Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nu (MKE) dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdiklerini söyledi.

Kırıkkale'de Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, En İyi Narkotik Polis Anne ve STK Buluşmaları programında açıklamalarda bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine Kimya Endüstrisi'ni dünya silah devleriyle rekabet edecek altyapı ve hukuki mevzuata kavuşturduklarını ifade etti. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Türkiye'nin gözbebeği olduğunu dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Makine Kimya ile ilgili biliyorsunuz bir yasa çıktı. Makine Kimya, Kırıkkale'nin ve Türkiye'nin gözbebeği, savunmanın en önemli yerli ve milli kuruluşu. Cumhuriyet ile yaşıt. 1921 yılında Makine Kimya Mermi Fabrikası'nın temeli atıldı ve 100 yıl geçti. Bu yüz yılda da Makine Kimya'nın ayağındaki prangaları kaldırıyor, Makine Kimya'yı taçlandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çalışan kardeşlerimiz kesinlikle müsterih olsun. Çalışanların özlük hakları korunuyor. Daha iyi bir özlük hakları, sosyal ve ücret hakları onları bekliyor."

"Dünya silah devleriyle rekabet edecek"

MKE'nin Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda 'anonim şirket' olduğunu belirten Can, "Evet, Makine Kimya KİT idi, özelleştirme kapsamında idi. Özelleştirme kapsamında aldık Hazine'ye verdik. Hazine'nin mülkiyetinde, Milli Savunma Bakanlığının koordinasyonunda Türk Ticaret Kanunu'na tabi 'anonim şirketi' oldu. Daha rahat kararlar alınabilecek, daha rasyonel kararlar alabilecek. Dünya silah devleriyle rekabet edecek altyapı ve hukuki mevzuata kavuşturduk. Hayırlı uğurlu olsun. Makine Kimya olağanüstü hallerde savaş zamanlarında her daim gücünü, ekol olmasını göstermiştir. Buradan çıkan mühendisler, teknikerler Türkiye'deki sanayileşmenin temeli olmuştur" dedi. - KIRIKKALE

Son dakika: AK Partili Can: 'MKE'yi dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdik'
Son dakika: AK Partili Can: 'MKE'yi dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdik'
Son dakika: AK Partili Can: 'MKE'yi dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdik'
Son dakika: AK Partili Can: 'MKE'yi dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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