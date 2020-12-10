Son dakika: AK Partili Çalık CHP'deki taciz iddialarına tepki gösterdi
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Son dakika: AK Partili Çalık CHP'deki taciz iddialarına tepki gösterdi

10.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:38
Son dakika: AK Partili Çalık CHP'deki taciz iddialarına tepki gösterdi

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'ye yönelik taciz iddialarına tepki gösterdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'ye yönelik taciz iddialarına tepki gösterdi.

Çalık, yazılı açıklamasında, CHP İstanbul teşkilatının taciz iddialarıyla çalkalandığını ifade ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada partisindeki taciz iddialarıyla ilgili bir tek kelime etmediğini kaydetti.

Çalık, "Her fırsatta kadın hakları üzerinden sahte duyar kasan, siyasi etik ve ahlaktan bahseden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında tek bir kadın kelimesi yoktu. Partisindeki taciz yapanlara bir sitem bile yoktu. Sonuçta CHP'de kadının adı yok, taciz ise maalesef çoktur." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve yönetiminin CHP'yi rezil etmekten başka bir icraatı bugüne kadar yapamadığını, bundan sonra da yapamayacağını aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"AK Parti'ye oy veren öğretmene 'Öğretmen demem' diyen, esnafa 'AK Parti'ye oy vermek haramdır' diye fetva veren ve milletin değerleriyle kavga eden Kılıçdaroğlu'dur. Bir CHP milletvekili kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' diyecek kadar haddini aşmış, bir diğer CHP milletvekili ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'dan medet ummuştur. CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz iddiaları ise rezaletin de ahlaksızlığın da zirvesidir. Bu ahlaksızlığı örtbas etmek için her türlü yalana, iftiraya, hakarete sarılanları milletimiz görmektedir. Başta CHP'yi oylarıyla ve destekleriyle yaşatan samimi CHP'liler, eminim ki partilerinde yaşanan bu taciz ve tecavüz iddialarına tepki gösterecekler, mağdurların yanında duracaklar ve CHP'ye bu utancın yaşatılmasının da hesabını soracaklardır. Aynı zamanda kadın hakları savunuculuğu yapan dernekler, sivil toplum kuruluşları da gereken tepkiyi çok yüksek sesle göstermelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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