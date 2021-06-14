Son dakika... AK Partili Aksal Selimiye çevresinin ihtişamına yakışır biçimde düzenleneceğini belirtti
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Son dakika... AK Partili Aksal Selimiye çevresinin ihtişamına yakışır biçimde düzenleneceğini belirtti

Son dakika... AK Partili Aksal Selimiye çevresinin ihtişamına yakışır biçimde düzenleneceğini belirtti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye Meydanı çevre düzenlemesinin Selimiye'nin ihtişamına yakışır şekilde yapılacağını söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye Meydanı çevre düzenlemesinin Selimiye'nin ihtişamına yakışır şekilde yapılacağını söyledi.

Milletvekili Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin önündeki meydanının düzenlenmesi için proje çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri caminin geleceğe en iyi şekilde taşınması için çaba sarf edildiğini belirten Aksal, "İnşallah Selimiye'nin önünü çok güzel bir şekilde düzenleyeceğiz." dedi.

Aksal, uzun süredir beklenen düzenleme çalışmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlandığını anımsattı.

Proje ve ihale süreçlerinin ardından çalışmalara başlanacağını aktaran Aksal, "Atalarımız bu camiyi yapmış. Bizim de en iyi şekilde geleceğe taşımamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uhdesinde inşallah Selimiye Meydanı'nı hak ettiği düzeye getireceğiz. Selimiye Camisi'ne ve Edirne'ye yakışır bir şekilde düzenlemesini yapacağız. Onun bizzat takipçisiyiz. Bakanlığımızdan da geldiler, proje çalışmaları yapılıyor. Takip ediyoruz." diye kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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