Son dakika: AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde

Son dakika: AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AK Parti Hakkari İl Teşkilatı Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde sel felaketinde zarar gören 4 köyü ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Hakkari İl Teşkilatı Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde sel felaketinde zarar gören 4 köyü ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, Tarım İl Müdürü Vahap Şimşek, Hakkari DSİ Şube Müdürü Kerim Aykut Esendere beldesinde sele maruz kalan köylere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sel bölgesine gelen Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı da bölgede incelemelerde bulundu. AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Esendere bölgesinde sel sularına maruz kalan 4 ayrı köyü ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Özek, "İl Teşkilatımız ile birlikte Esendere sel bölgesinde ziyaretlerde bulunduk. Kaymakam Doğramacı'da sel bölgesine geldi. Meydana gelen hasarı yerinde inceledik. İki ahırın yıkıldığı, bazı evlerin hasar gördüğü ve boşaltıldığı, içme suyu ve sulama sularının hasar gördüğünü yerinde gördük. 4 ayrı köyün bağ ve bahçeleri zarar görmüş. Burada sayın valimiz ile bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın valimiz vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşlara salip çıkarak hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını ve hasarlarının karşılayacağını söyledi. Sel sularına maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çalışmaların takipçisi olacağımı söyledik. Allah bir daha bu doğal afetleri yaşatmasın" dedi.

Başkan Özbek ve beraberindekiler Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan'ın amcasının vefatı dolayısıyla Akçalı camisinde tutulan taziyesine katılarak Arslan ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak ilçeden ayrıldılar. - HAKKARİ

Son dakika: AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde
Son dakika: AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde
Son dakika: AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde
Son dakika: AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde
Son dakika: AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Van'da yaşanan selle ilgili Bakan Pakdemirli'den vatandaşlara destek mesajı: Zararlarının tamamını karşılayacağız
Van'da yaşanan selle ilgili Bakan Pakdemirli'den vatandaşlara destek mesajı: Zararlarının tamamını karşılayacağız
Dolmuş bekleyen kızı arkadan taciz ettiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından linç edilmek istendi
Dolmuş bekleyen kızı arkadan taciz ettiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından linç edilmek istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Muslera Ecem Güzel Hakan Reçber Nihat Özdemir Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 20:34:31. #1.16#

title