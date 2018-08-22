Son Dakika! AK Parti'den Yunanistan'ın Skandal Kararına Sert Tepki: Başka Amaçlarla Hareket Edildiğini Gördük!

Yunanistan'da Danıştay'ın 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere sığınma hakkı vermesiyle ilgili hükümetten ilk yorum geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Yunan yargısı skandal bir karara daha imza atmış oldu. Bu başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor." dedi.

"DARBECİLERİ HİMAYE EDEN BİR KARAR"

Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan'da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını gösteriyor" dedi.

"YUNAN YARGISI, TÜRKİYE DÜŞMANLARINDAN YANA TAVIR ALDI"

Yunan yargısının 'darbecileri himaye eden skandal bir karara' imza attığını belirten Çelik, "Yunan yargısı verdiği kararla Türkiye düşmanlarından yana tavır aldı. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.