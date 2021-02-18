Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Emin olun Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlayanların gözünde, PKK'nın yöneticilerinin hayatı, bütün Kürt...
18.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:18
Son dakika politika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Emin olun Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlayanların gözünde, PKK'nın yöneticilerinin hayatı, bütün Kürt çocuklarının hayatından daha kıymetli. Böylesine katliam siyaseti yapıyorlar.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Emin olun Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlayanların gözünde, PKK'nın yöneticilerinin hayatı, bütün Kürt çocuklarının hayatından daha kıymetli. Böylesine katliam siyaseti yapıyorlar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan