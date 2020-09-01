Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik : "Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan...
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Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik : "Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan...

Son dakika gündem haberi: AK Parti Genel merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

01.09.2020 19:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:06

AK Parti Genel merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan işlere kalkışıyor."

Çelik: "(Doğu Akdeniz) Çalışmaları kıta sahanlığımız içerisinde deniz yetki alanlarımızda yürütüyoruz, Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz."

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Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik : 'Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan...

Kaynak: AA

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