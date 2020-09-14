Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı
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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı
14.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:54

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılaya yapılan alçak saldırıyı kınadığını belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Suriye'nin El-Bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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