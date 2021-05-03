Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rum kesiminin AB'yi kendi oyuncağı haline getirmesi AB tarafından kabul gören bir mesele ise, bu onlara hayırlı olsun."

Son dakika haberler: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rum kesiminin AB'yi kendi oyuncağı haline getirmesi AB tarafından kabul gören bir mesele ise, bu onlara hayırlı olsun."