Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"

Son dakika haber... AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"