Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"
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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"

18.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:22
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik:

Son dakika haber... AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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