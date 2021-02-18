Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"
18.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:22
Son dakika haber... AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü