Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında...
Son dakika gündem haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez."
01.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:22
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez."
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Kaynak: AA