Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında...
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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında...

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez."

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik:
01.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:22

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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