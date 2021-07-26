Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdi. Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde Tunus halkının demokratik mücadelesinden yana oldu. Tunus demokrasisini desteklemeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına... - Haberler
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