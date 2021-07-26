Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdi.