Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri,...
13.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:16
Son dakika haberler... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü