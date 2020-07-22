Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen Yunanistan...
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Barış Harekatı'nın yıl dönümünde ortaya çıkıp 'Türk barbarlığı' iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz.
22.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:45
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Barış Harekatı'nın yıl dönümünde ortaya çıkıp 'Türk barbarlığı' iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz." - ANKARA
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Kaynak: İHA