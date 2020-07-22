Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen Yunanistan... Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Barış Harekatı'nın yıl dönümünde ortaya çıkıp 'Türk barbarlığı' iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Barış Harekatı'nın yıl dönümünde ortaya çıkıp 'Türk barbarlığı' iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA