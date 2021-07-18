AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır"

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Avrupa Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Adalet Divanı'nda, belli şartlar altında başörtüsü yasağı uygulanabileceğine ilişkinin alınan karara tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir. ABAD'ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır. ABAD'ın bu kararının Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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