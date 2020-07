Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete... Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. - ANKARA Kaynak: İHA