Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması...
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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması...

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik:
02.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:34

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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