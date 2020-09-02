Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması...
Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır.
02.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:34
AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." - ANKARA
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Kaynak: İHA