Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması... Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." - ANKARA

Kaynak: İHA