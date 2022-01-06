Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı - Haberler
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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'deki aşırı sağcıların, AA kameramanı Ebu Rumeyle'ye yaptığı saldırıyı kınıyoruz. Nefret suçu işleyenler, bu suç gösterildiği zaman şiddete başvuruyorlar. Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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