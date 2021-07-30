Son Dakika | AK Parti, orman yangınlarına dikkati çekmek için Eskişehir'de fidan dağıttı

Son dakika haberleri: AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte son günlerde ülkede yaşanan orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak adına fidan dağıttı.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte son günlerde ülkede yaşanan orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak adına fidan dağıttı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çalışkan, Acar, yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sedef Özgüneş, fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, şunları kaydetti:

"Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz' Hadis-i Şerifi'nden yola çıkarak ülkemizin ciğerleri konumunda bulunan ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli hazineler olan ormanlarımızın öncelikli olarak korunması ve sayılarının artırılması adına vatandaşlarımıza ağaç fidanı dağıtarak konunun önemini vurgulamak istedik. Herkes bir fidan temin ederek müsait olan her yere ağaç dikebilir. Ormanlarımızı yok etmeye çalışanlara inat bizler bu konuda çok hassas davranacağız ve elimizden geldiği kadar bu etkinliği sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar