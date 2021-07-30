Son Dakika | AK Parti, orman yangınlarına dikkati çekmek için Eskişehir'de fidan dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | AK Parti, orman yangınlarına dikkati çekmek için Eskişehir'de fidan dağıttı

Son Dakika | AK Parti, orman yangınlarına dikkati çekmek için Eskişehir'de fidan dağıttı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte son günlerde ülkede yaşanan orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak adına fidan dağıttı.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte son günlerde ülkede yaşanan orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak adına fidan dağıttı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çalışkan, Acar, yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sedef Özgüneş, fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, şunları kaydetti:

"Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz' Hadis-i Şerifi'nden yola çıkarak ülkemizin ciğerleri konumunda bulunan ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli hazineler olan ormanlarımızın öncelikli olarak korunması ve sayılarının artırılması adına vatandaşlarımıza ağaç fidanı dağıtarak konunun önemini vurgulamak istedik. Herkes bir fidan temin ederek müsait olan her yere ağaç dikebilir. Ormanlarımızı yok etmeye çalışanlara inat bizler bu konuda çok hassas davranacağız ve elimizden geldiği kadar bu etkinliği sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

MEB, 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında Mobil Okullarla tarlalarda da eğitim veriyor
MEB, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Mobil Okullarla tarlalarda da eğitim veriyor
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Sevda Erginci Çağatay Akman
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Roger Schmidt Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | AK Parti, orman yangınlarına dikkati çekmek için Eskişehir'de fidan dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:13:40. #1.15#

title