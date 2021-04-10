Son dakika! AK Parti Nevşehir Milletvekili Menekşe ve danışmanı, trafik kazasından yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin bulunduğu otomobil, Niğde-Adana Otoyolu'nda bariyerlere çarptı.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin bulunduğu otomobil, Niğde-Adana Otoyolu'nda bariyerlere çarptı. Menekşe ve aracı kullanan danışmanı, kazayı yara almadan atlattı.
Menekşe'nin danışmanı Yasin Ödünçalmaz idaresindeki 06 ABR 862 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Pozantı ilçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Milletvekili Menekşe ile danışmanı, kazadan yara almadan kurtuldu, araçta hasar oluştu.
Menekşe ve danışmanının başka bir araçla Nevşehir'e döndüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan