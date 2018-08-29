Son Dakika! AK Parti MYK Toplantısı Sonrası Konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gündemimizde Af Yok

AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları söyle:



GÜNDEMİMİZDE AF DÜZENLEMESİ YOK

Daha önce açıkladığımız pozisyonumuz neyse, o pozisyonumuzu koruyoruz. Af konusu bizim gündemimizde yok.

"Geldiğimiz dönemde şehir siyaseti önemli bir hale geliyor. Götürülen hizmetin hem şehirlerin altyapısını düzeltmek hem şehirlerin yaşanabilir olması açısından önemli. Cumhurbaşkanımız yatay mimariye önem veriyor. Bunu takip ediyoruz. Millet bahçelerinin, millet kıraathanelerinin yapılması yeni hizmetler olarak hayata geçirilmesini takip ediyoruz. Raporlar burada kalmıyor. İlgili başkanlarımız bunu incelemeye devam edecekler. Yerel seçimleri güçlü bir biçimde gündeme almış bulunuyoruz."

"Malazgirt zaferi'nin yıl dönümü ile ilgili çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye'nin geleceğe bakarken tarihi bir perspektife sahip olması önemli. Büyük Taarruz'un da yıl dönümüydü. Bundan sonra da tarihin önemli noktaları, dönüm noktaları zincir şekilde değerlendirilmeye çalışılacak. Bu zaferlerin diri tutulması önemli. 30 Ağustos'u kutlayacağız. Şimdiden kutlu olsun."

Af tartışmaları - "Gündemimizde bu konu yok. Pozisyonumuzu koruyoruz. Gündemde af yok. İzliyoruz."

Macron'un açıklamaları - "Hayretle karşılıyoruz. Türkiye ne zaman özgür, güçlü bir politika sergilerse Türkiye'yi islamcılık ve Osmanlıcılık yapıştırılıyor. Metni açıkça okudum. Kullandığı kavramlara hakim değil. Türkiye'nin kurucu liderinin izinde ilerleyen bir Türkiye var. Kendisi biraz yakından takip ederse bu açıklamalarının aşırı grupların işine yaradığını göreceği makaleler vardır. Bu söylemleri söyleyenlerin DEAŞ'ın tuzağına düştüğünü görür. Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır. Gelişmiş bir oryantaist yaklaşım bile değildir. Çağın gerisinde kalmıştır. Son derece yanlıştır. Türkiye'nin AB'den uzaklaştığını söylüyor. Demokratik konularda, refahın paylaşımı konusunda son dakika cimri yaklaşımlar. Terörle mücadelede, göçmenlerin barınması konusunda son derece cömertler. Fransa ne kadar Avrupa devleti ise, Türkiye de o kadar Avrupa devletidir. Bu tartışmasızdır. Türkiye yanlızca terörle mücadele edecek, göçmenleri barındıracak ülke değildir. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler tam üyelik müzakereleridir. Macron konuşmasında yanlış yapmıştır. İslami terör ifadesinin kimsenin işine yaramadığını söylemek isteriz."

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı devam edecek mi? - "Cumhur İttifakı'nın milletimizde karşılığını gördük. İttifakın kıymetinin altını çiziyoruz. Yerel seçimlerde böyle bir şey olur, olmaz değerlendirmemiz yok. Böyle bir şey olursa açıkça paylaşırız. İttifaka bağlılığımızın altını çiziyoruz."

Hollanda'daki Hazeti Muhammed konulu karikatür yarışması - "Wilders denilen kişi birinci sınıf ırkçıdır. Faşist kelimesini hak eden bir kişidir. Haddini aşan girişimlerde bulunuyor. Hollanda hükümeti bu şahsın kampanyasının yanlış olduğunu, kendilerini bağlamadığını ancak düşünce özgürlüğünden dolayı müdahale edemediklerini söylüyorlar. HZ. Muhammed, HZ. Musa, HZ. İsa hepsi peygamberlerdir. Düşünce özgürlüğü şeklind değerlendirilmesi bu faşistlerin daha yükselmesini sağlıyor. Aşırı sağcılar, Avrupa'nın DEAŞ'ıdır."

Ayrıntılar geliyor...