Son Dakika | AK Parti MKYK toplandı
24.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:20
Son dakika habere göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.30'da başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu