Son Dakika | AK Parti Milletvekili Günay'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret
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Son Dakika | AK Parti Milletvekili Günay'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret

09.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:54
Son Dakika | AK Parti Milletvekili Günay'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret

Son dakika haberi: AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay beraberindeki İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay beraberindeki İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Milletvekilinin iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada görüşmeyle ilgili ifadelerine yer verilen Günay'ın, ilçelerin ihtiyaçlarını Bakan Kurum'a aktardığını bildirdi.

Bakan Kurum'um talimat vererek acil olan ihtiyaçların karşılanmasını sağladığını belirten Günay, "İnönü Belediye Başkanımız ilçemiz hakkında bilgi verdi, ilçemizin ihtiyaçlarını aktardı. Çok kısa zamanda müjdeli haberleri paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Hemşerilerimizin hizmetine devam edecek taleplerimize destek olan sayın bakanımıza hemşerilerim ve ilçelerimiz adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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