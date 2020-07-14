Son dakika... AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki Gelen son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sözlerine tepki göstererek, "Söylediğim şudur; 'PKK ve FETÖ bu ülkede ancak cezaevinde ya da darağacında baro kurabilir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sözlerine tepki göstererek, "Söylediğim şudur; 'PKK ve FETÖ bu ülkede ancak cezaevinde ya da darağacında baro kurabilir. Kurarsa, virgül cezasını görür' diyorum. Virgülden sonrasını almayıp virgüle kadar ifadeyi grupta ifade etmesi gelinen vahim yerin göstergesidir" dedi.

AK Parti'li Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısı'ndaki sözlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun ismini vererek, 'Turan dedi ki; PKK, FETÖ Baro kurabilir' dediğini söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Kimsenin kabul edemeyeceği, hiçbir siyasiye yakışmayan tarzda bu ifadeyi kullandı. Kılıçdaroğlu'na danışmanları yanlış bilgi vermiştir, 'dinlemeden bu ifadeyi kullanmıştır' demek istiyorum, yaşına hürmeten özür borcu olduğunu ifade etmek istiyorum. Söylediğim şudur; 'PKK ve FETÖ bu ülkede ancak cezaevinde ya da darağacında Baro kurabilir. Kurarsa virgül cezasını görür' diyorum. Virgülden sonrasını almayıp virgüle kadar ifadeyi grupta ifade etmesi gelinen vahim yerin göstergesidir."'NİYE İKTİDARA GELEMEDİKLERİNİ GÖSTERİYOR'Turan, daha önce yaptığı açıklamayı basın mensuplarına dinleterek, "Çok net değil mi, 'PKK FETÖ cezasını çekecekler' diyorum. Bir cümlenin yarısını almamak, bir lidere hem de iktidardan sonra gelen partinin Genel Başkanı'na yakışıyor mu? Niye iktidar olamadıklarını gösteriyor" diye konuştu.Turan ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yargıya taşıyacaklarını söyledi. Turan, "Sosyal medya ile ilgili kanun teklifi gelecek mi" sorusuna ise, "Daha önce çalışmamız vardı, ayrıntılı çalışma devam ediyor" diye cevap verdi.

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Turan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Besti KARALAR- Fatih POYRAZ/ANKARA-

Kaynak: DHA