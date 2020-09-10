Son dakika... AK Parti'li Kurtulmuş'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki Açıklaması
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Son dakika... AK Parti'li Kurtulmuş'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki Açıklaması

Son dakika politika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir!

Son dakika... AK Parti'li Kurtulmuş'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki Açıklaması
10.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:24

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir! Makron sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talihsiz ve haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türk halkına saygı duyduğunu söyleyip iradesini yok saymak tam bir ikiyüzlülüktür. Türk halkı kendi özgür iradesiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçmiştir ve sonuna kadar da arkasındadır.

Türkiye, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir! Makron sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmelidir. Türkiye, egemen, bağımsız, güçlü, demokratik bir ülkedir ve halkının iradesine göre yönetimini belirlemektedir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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