Son Dakika | AK Parti'li Karahocagil'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Son dakika haberler: AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek "Biz bu benzetmeyi reddediyoruz, kınıyoruz; eminim ki İYİ Partili seçmen de bu söylemi kabul etmez, reddeder." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek "Biz bu benzetmeyi reddediyoruz, kınıyoruz; eminim ki İYİ Partili seçmen de bu söylemi kabul etmez, reddeder." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç yakışmayan bir benzetme yaptığını belirterek "Cumhurbaşkanımız, dünyanın en ücra köşesinde de olsa tüm mazlumların yanına, imdadına koşmuş, Türk milletinin, Türk devletinin büyüklüğünü her an, her yerde ve her zaman göstermiş, sömürücü devletlere yaptıkları haksızlıkları, zulümleri haykırmıştır. Biz bu benzetmeyi reddediyoruz, kınıyoruz; eminim ki İYİ Partili seçmen de bu söylemi kabul etmez, reddeder." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin kazanımlarına da dikkati çeken Karahocagil, "AK Parti, binlerce yıldır aynı coğrafya, aynı toprak üzerinde barış, dostluk ve kardeşlik içinde birlikte yaşayan, sevinç, tasa ve kederleri ortak olan tüm halkımızın partisi oldu. AK Parti bu ülkede yaşayan tüm insanlara cinsiyetleri, etnik kökenleri, inançları ve dünya görüşleri ne olursa olsun ayrım yapmaksızın kucaklamıştır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize ziyareti sırasında protesto edilmesine ilişkin bir soruya cevap veren Karahocagil, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mıza karşı Cumhurbaşkanı'mızı iktidardan düşürmek adına ABD Başkanı muhalefete destek vereceğini söylemişti. Diyorum ki bugünkü muhalefetimiz oradan sinyaller alıyor ve o sinyalleri alınca da Türkiye'deki günlük çalışmaların seyrini değiştirme adına böyle çıkışlar yapıyorlar. Yaptıkları çok yanlış. Elbette kabul edilemez bir çıkış, bir söylem. Çok yazık. Belki de karşı muhalefet içerisinde beklemediğimiz kişiden geliyor. Bizim de milliyetçi sandığımız kişiden geliyor. Tabii ki bunu İYİ Partili seçmen de kabul etmedi. Akşener'in bu sözü üzerine eminim ki çoğu İYİ Partilinin kafasında mutlaka bir soru işareti oldu. Keşke olmasaydı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan