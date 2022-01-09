Son Dakika | AK Parti'li Dağ: "CHP herkese mavi boncuk dağıtır, HDP ise Kürtleri sömüren ve çocuklarını ölüme gönderen bir yapıdır"

DİYARBAKIR (İHA) - Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "CHP, Diyarbakır'da Kürt sorunundan söz eder, gider Yozgat'ta 'Kandil'i başlarına yıkacağız' der. HDP ise Kürtleri sömüren ve çocuklarını ölüme gönderen bir yapıdır" dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı kongre havasında geçti. Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, Diyarbakır Milletvekilleri Dr. Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, AK Parti MKYK üyeleri Alaattin Parlak ve Abdurrahman Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, önceki dönem milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İl Koordinatörü Mehmet Şükrü Erdinç, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale ile il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri, parti üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, "Bizim bu ülke için hayallerimiz var. 2023 seçimlerini milletimizle el ele verip kazanarak bu hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Birçok kronikleşmiş sorun AK Parti iktidarında çözüme kavuşmuştur"

Ülke ile ilgili hayal ve rüyalarının olduğunu, bunu gerçekleştirmek yola devam ettiklerini belirten Dağ, "AK Parti kendisini sürekli güncelleyen bir değişim hareketidir. Kürt sorunu başta olmak üzere birçok kronikleşmiş sorunun AK Parti iktidarında çözüme kavuşmuştur. Milletle yol yürüyerek 2023 seçimlerinde de bu kutlu mücadeleyi güçlendirerek devam ettireceğiz. Pandemi nedeniyle bütün dünya zor süreçten geçti, doğal olarak Türkiye'nin de bundan etkilendi. Ancak bu sorunun üstesinden gelecek irade de yine AK Parti olacaktır" diye konuştu.

"CHP herkese ve her kesime mavi boncuk dağıtıyor"

CHP'nin herkese ve her kesime mavi boncuk dağıtan bir anlayış ortaya koyduğunu belirten Dağ, "Diyarbakır'da Kürt sorunundan söz eder, gider Yozgat'ta 'Kandil'i başlarına yıkacağız' der. Biri Kur'anı Kerim eğitimine 'orta çağ zihniyeti' der, diğeri gider göz boyamak için Kur'an Kursu açar. HDP ise Kürtleri sömüren ve çocuklarını ölüme gönderen bir yapıdır. Kürtlerin sorunlarını çözen ve bu konuda samimi olan tek parti ise AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle toplantı son buldu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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