Son dakika... AK Parti'li Çelik'ten Manavgat, Osmaniye ve Adana'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika... AK Parti'li Çelik'ten Manavgat, Osmaniye ve Adana'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika... AK Parti'li Çelik'ten Manavgat, Osmaniye ve Adana'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Osmaniye ve Adana'da çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "19 noktadaki yangın kontrol altına alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Osmaniye ve Adana'da çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kulandı.

Çelik, Twitter hesabından Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'de herkesi üzen yangınlarla mücadelenin devam ettiğini belirten Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerlerin boşaltıldığını kaydetti.

Çelik, "Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı." bilgisini verdi.

İlgili tüm kurumların görev başında ve teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşerilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar. Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşerilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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