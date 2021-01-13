Son dakika: AK Parti'li Çalık: "18 yılda Malatyamıza toplamda 23,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik"
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Son dakika: AK Parti'li Çalık: "18 yılda Malatyamıza toplamda 23,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik"

13.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:10
Son dakika: AK Parti'li Çalık:

Son dakika haber: AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'ya eğitimden sağlığa, spordan altyapıya kadar pek çok alanda son 18 yılda toplam 23,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'ya eğitimden sağlığa, spordan altyapıya kadar pek çok alanda son 18 yılda toplam 23,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve partililerle Malatya'nın Arapgir ilçesini ziyaret etti.

AK Parti İlçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, "18 yılda Malatyamıza toplamda 23,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. 18 yılda yapılan icraatları anlatmaya vakit yetmiyor. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çalık, Arapgir ilçesine yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi verdi.

Çalık ile İl Başkanı Koca, daha sonra bazı sivil toplum örgütleri ile esnafı ve MHP Arapgir İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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