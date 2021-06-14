Son dakika... AK Parti'li Aydemir, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi: AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Jandarma Teşkilatının önemine işaret ederek, "Terörle mücadelede aldığımız mesafenin altında yatan temel etmenlerden birincisi, en etkili olanı Jandarma'mızın mücadelesidir." diye konuştu.

Terörün yakın zamanda bütünüyle ülke gündeminden çıkacağına inandığını ifade eden Aydemir, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

NATO Zirvesi'nin başladığını hatırlatan Aydemir, "Ülkemizin 18 -19 yılda aldığı mesafeden dolayı dünya ülkeleri, daha önce gıpta ile baktığımız ülkeler, şimdi tam tersi bir halde bize öykünüyorlar. Bize, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımına, tarzına, tavrına saygı duyuyorlar ve hususi sohbet edebilmek için gayret sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz