Son Dakika | AK Parti'li Aydemir: "CHP'li Tanrıkulu polisimizin katiline sahip çıkmış"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, polisimizin katiline sahip çıkmış." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün Erzurum'da defnedildiğini hatırlattı.

Tanrıkulu'nun 2014'te uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu dönemde Devrim Erdem ile ilgili Adalet Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e yazılı soru önergesi verdiğini dile getiren Aydemir, önergede Erdem ile ilgili birtakım olumsuzluklar yaşandığının yer aldığını söyledi.

"CHP'li Tanrıkulu polisimizin katiline sahip çıkmış." diyen Aydemir, terörize yapıları korumamak, özellikle suç makinesi pozisyonu alan isimleri siyasetçilerin hiçbir şekilde sahiplenmemesi gerektiğini dile getirdi. Tanrıkulu'nun, TBMM'de sahip çıktığı Erdem'in, Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiğini belirten Aydemir, şunları kaydetti:

"Bugün 30 yaşındaki genç polis kardeşimiz şehit edilmişse bunda Sezgin Tanrıkulu'nun mesuliyeti var. Bu terörist yapılara, bu suç örgütlerine asla buralarda sahip çıkmamak lazım. İsimlerini bile anmamak gerekiyor ama maalesef CHP milletvekilleri bu işi sürekli yapıyor. HDP'yi zaten söylemiyorum. Onlar fiilen bu hadisenin içinde; teröristlerle iç içeler, cenazelerinde varlar, her türlü eylemlerini sahipleniyorlar. CHP milletvekillerinin yaptığı çok daha farklı. Şu soru önergesi büyük bir sorumsuzluğun örneği. Abdulkadir Güngör kardeşimiz şehit edilmişse bunda sorumlulukları var. CHP milletvekillerinin bu tavrını telin ediyorum."

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