Son dakika... AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan "Ayasofya" açıklaması
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Son dakika... AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan "Ayasofya" açıklaması

Son dakika haberleri: AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülme kararı üzerine açıklama yaptı.

Son dakika... AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan
11.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:58

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülme kararı üzerine açıklama yaptı.

Angı açıklamasında, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının Türk milletinin 86 yıllık hayali olduğunu belirtti.

Ayasofya kararına karşı verilen her türlü tepkinin, Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demek olduğunu vurgulayan Angı, "Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

Kararla ilgili açıklama yapan Angı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir nesil 'Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak' sloganları ile Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emanet ettiği şekilde cami olarak kullanıldığı günlerin hayali ile büyüdü. Hatta bu büyük günü göremeden aramızdan ayrılan büyüklerimiz oldu. Çok şükür milletimizin 1934 yılından bu yana, 86 yıllık Ayasofya arzusu Danıştay'ın ve Cumhurbaşkanımızın kararı ile gerçek oldu. İnşallah 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da neredeyse bir asır aradan sonra tekrar namaz kılınacak."

Milli ve yerli düşünen herkesin Ayasofya'nın aslına döndürülmesini desteklediğini aktaran Angı, şunları kaydetti:

"İçeride ve dışarıdaki hainler, 'Zulüm 1453'te başladı' düşüncesinde olanlar bu karara karşı çıkmaktadır. Aziz milletimiz yaşanan sürecin en yakın şahididir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine ve vasiyetine sahip çıkarak Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını alan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Danıştay'a ve bu süreçte Ayasofya'nın aslına döndürülmesinde katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. 10 Temmuz 2020 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başlamıştır. Ülkemizin Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük kutlu yürüyüşü kararlılıkla devam ediyor. Alınan kararın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim."

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Kaynak: AA

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