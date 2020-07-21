Son dakika... AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığından "yeşil" proje Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı, partiye üye olan vatandaşlara, fidan kartı hediye ediyor.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı, partiye üye olan vatandaşlara, fidan kartı hediye ediyor.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni üyelerin yeşil bir dünyaya katkı sağlamaları hedefleniyor.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Türkiye'de örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Projeye destek veren İÇEM Vakfı Kayseri Şubesine teşekkür eden Okandan, şunları kaydetti:

"Önümüzde bir hedef var. Bu hedefin çok çok üzerine çıkmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu sebeple bir ilki başlatarak, partimize yeni üyelik başvurusu yapan yol arkadaşlarımızın, bu kutlu günlerinde onlara bir hediye fidan vererek, Kocasinan'ı yeşillendirelim, daha yaşanabilir bir Kocasinan'a katkı sunalım istedik. Partimize üye olan her bir kardeşimizin doğaya katkısı olsun diye düşünerek başlattığımız projede güzel geri dönüşler alıyoruz. İnşallah bu vesileyle yol arkadaşlığımız fidanların ağaca dönüşeceği gibi gün gün sağlamlaşacaktır."

Kaynak: AA