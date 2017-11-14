AK Parti Grup Yönetimi ve Meclis Başkanlıklarında Değişiklik Yok

AK Parti grubu bugün Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Partinin grup yönetimi ve Meclis Başkanlıklarında değişiklik olmayacağı bildirildi.

ÜYELİK SEÇİMLERİ YAPILIYOR

Başbakan Yıldırım başkanlığında basına kapalı devam eden toplantıda Meclis başkanlık divanı, grup başkanvekilliği ve grup yönetim kurulu üyelikleri ile denetçi ve disiplin kurulu üyelikleri seçimleri yapılıyor.

GRUP YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Gelen bilgiye göre grup başkanvekilleri ve meclis başkanlıklarında bir değişiklik olmadı.

AK Parti Grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı yeniden seçildi.