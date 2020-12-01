Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere ilişkin, "Bay Kemal'in bugün yapmış olduğu hakaret ve saldırılarını lanetliyor, kendisine iade ediyor ve milletimize şikayet ediyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere ilişkin, "Bay Kemal'in bugün yapmış olduğu hakaret ve saldırılarını lanetliyor, kendisine iade ediyor ve milletimize şikayet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk milletinin güvenini kazanarak 100 yılda başarılamayacak hizmetleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bir taraftan bu destanları yazarken, diğer taraftan 18 yıldan beri Türk siyasetinde siyasi etik, siyasi ahlak kurallarından ve dürüstlükten taviz vermeksizin çalıştı. Milletçe hepimiz buna şahit olduk." dedi.

Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilkeli ve ahlaki siyasetin en güzel örneğini gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özkan, "FETÖ'nün kaset kumpasıyla gelen, 15 Temmuz'da, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çıkabilsin diye darbeci hain FETÖ'cülerin tanklarını önünden çektiği, FETÖ ve PKK ile dirsek temasında olan, milletten başkasını dost gören CHP'nin başındaki Bay Kemal ise siyasi ahlak ve etik yoksunu politikanın merkezi olmuştur." diye konuştu.

Özkan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "çarkları" nedeniyle milletin güvenini tamamen kaybettiğini ve milletin güvenini tekrar kazanmak için noterden senet almaya kadar işi götürdüğünü belirtti.

"Başta Bay Kemal" olmak üzere CHP'nin, bu duruşu ile gayriahlaki siyasetin kalesi haline geldiğini öne süren Özkan, şöyle konuştu:

"Bugün Bay Kemal kir akan siyasetine yenilerini katmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak hakaret ve saldırılarını maalesef sürdürmüştür. Sen kimsin ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini ağzına alıyorsun? Peygamber ocağı silahlı kuvvetlerimize hakaret eden, ruhunu FETÖ'ye ve PKK'ya satmış sözde vekilin ahlaksız saldırılarını perdelemek ve bunları gizlemek için Bay Kemal, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almıştır. Sözüm ona hakaretlerini, daha fazla hakaret ve iftira ile kapatmayı bir yöntem olarak benimsemiştir. Bay Kemal, batsın senin gayriahlaki siyasetin, batsın FETÖ ve PKK ile dirsek teması içindeki söylem ve eylemlerin."

Özkan, Türk milletinin 2023 seçimlerinde "zillete düçar olan bu hastalıklı siyasete" hak ettiği cevabı vereceğine inandıklarını kaydetti.

Özkan, şöyle devam etti:

"Sen değil misin Afrin'de, Cerablus'ta, İdlib'te, Suriye'de, Menbiç'te ne işimiz var diyen? Orada Mehmetçiğimiz vatan, millet, bayrak ve devlet için omuz omuza mücadele verirken, Mehmetçiğimiz moral beklerken Yunan medyası başta olmak üzere Türkiye karşıtı yayınlar yapan televizyonlarda senin eylem ve söylemlerin paylaşıldı. Sen ve senin avanen değil mi Mehmetçiğimizin kullandığı yerli ve milli savunma teknolojilerini itibarsızlaştıran? İHA ve SİHA'larımıza 'piknik yapanları öldürüyor' yalanını uyduran sen değil miydin?

Mehmetçiğimiz Libya'da Mavi Vatan'ı korumaya gittiğinde, sen ve avanen değil mi 'Mehmetçiğin Fizan'da ne işi var?' diyen. Mehmetçiğimiz, arkasında iktidarı muhalefeti ile sapasağlam duran bir irade ve moral beklerken Mehmetçiğimizi yalnız bırakan siz değil misiniz? Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ özgürlük mücadelesini itibarsızlaştırmak için ordunun moralini bozmak ve Türkiye'yi uluslararası topluma şikayet etmek için 'Türkiye 300 cihatçı gönderdi' yalanını uyduran senin avanen değil miydi? Mehmeçiğimize ihanet eden sen değil misin?"

Özkan, "Türkiye'ye böyle yalanlarla saldıran ana muhalefetin" milli birlik ve beraberlik sorunu haline geldiğini öne sürdü.

Cahit Özkan, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Mehmetçiğin moralini bozmak için elinden geleni yaptığını" ancak Türk milletinin sapasağlam Mehmetçiğin arkasında durduğunu söyledi.

Özkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen, Suriye, Azerbaycan, Libya ve Mavi Vatan'da zaferlerine zafer kattığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Biz FETÖ'nün milli orduya kumpaslarını deşifre ederken, bunun mücadelesini verirken siz neredeydiniz?" sorusunu yönelten Özkan, "Biz FETÖ'nün kumpaslarını deşifre ederken siz kanal kanal gezdiniz. Nefessiz bir şekilde FETÖ'nün yayın organlarını gezerek, verdiğimiz bu mücadeleyi karalıyordunuz. FETÖ'nün yayınlarının kapatılma sürecinde onların kapılarında dilendiniz. Onların size vadettikleri iktidarı elde etmek için nefes almadan destek verdiniz. Arşivler bunlarla dolu." diye konuştu.

Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki cuntacıları ve paralel yapıları temizlediği için mi rahatsız oldunuz? Sizin karın ağrınızı elbette biliyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz dünyada destanlar yazdığı için, Mehmetçiğimiz cephede 72 düvele karşı milletimizi her yerde hakkıyla savunduğu için mi rahatsızsınız?" ifadelerini kullandı.

Cahit Özkan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi Mavi Vatan'dan çıkarmak isteyenlerin arzularını karşılamak için çalıştığını iddia etti.

CHP'nin beyin ölümünün gerçekleştiğini savunun Özkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"CHP'nin başındaki Bay Kemal, Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bir demokrasi sorunu haline gelmiştir. Beyin ölümü gerçekleşen CHP ve başındaki sözde Genel Başkan Bay Kemal'e inşallah milletimiz basiretiyle 2023'te hak ettiği cevabı verecektir. Yalanları ve hakaretleriyle birlikte CHP'yi sandığa gömecek ve tarihin tozlu raflarına gönderecektir. Bay Kemal'in bugün yapmış olduğu hakaret ve saldırıları lanetliyor, kendisine iade ediyor, milletimize şikayet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta