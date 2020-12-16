Son dakika... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması

16.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:26
Son dakika... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının esas hedefi, güçlü ve büyük Türkiye'nin yükselen yıldızı milli savunma sanayimizdir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının esas hedefi, güçlü ve büyük Türkiye'nin yükselen yıldızı milli savunma sanayimizdir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin, S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye'ye uygulamayı kararlaştırdığı CAATSA yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin 2002-2019 yılları arasındaki savunma sanayii yerlilik oranları ile savunma ve havacılık ihracatına ilişkin verilerinin yer aldığı grafikler paylaşan Kurtulmuş, "Aslında herkes biliyor ki CAATSA yaptırımlarının arkasındaki esas neden S-400 meselesi değildir. Türkiye'nin önlenemeyen yükselişidir." görüşünü aktararak, şunları kaydetti:

"2000'li yılların başında milli savunma sanayimiz yüzde 80'e yakın oranda dışa bağımlıyken, günümüzde bu oran yüzde 30 seviyelerine düşmüştür. Yani yerlilik oranı yüzde 20 civarından yüzde 70'lere kadar yükselmiştir.

2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 40,2 oranında artarak 3 milyar 68 milyon dolara ulaşmıştır. 2002 yılında 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu, 2019 yılında 10 katın üzerinde büyüyerek 10,88 milyar dolar olmuştur.

2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada yaklaşık 14 katlık bir artış ile 75 milyar dolarlık proje hacmine ulaşılmıştır. 2002 yılında yalnızca (yüksek dışa bağımlılık oranı ile) 66 savunma projesi yürütülmekte iken, 2020 yılına gelindiğinde yürütülen proje sayısı yaklaşık 11 kat artarak 700'lü rakamlara ulaşmıştır."

"Yaptırımların esas hedefi milli savunma sanayimizdir"

ABD yaptırımlarının esas hedefinin, güçlü ve büyük Türkiye'nin yükselen yıldızı milli savunma sanayii olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Aslında herkes biliyor ki CAATSA yaptırımlarının arkasındakilerinin uykularını kaçıran, Türkiye'nin yeni küresel ve bölgesel denklemlerde yeniden güçlü ve büyük bir ülke olarak yer almaya başlamasıdır. Korkuları Türkiye'nin önlenemeyen yükselişidir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

İlgili Haberler

Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur
Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur
- Dündar'dan ABD'nin Yaptırım Kararına Sert Tepki
- Dündar'dan ABD'nin Yaptırım Kararına Sert Tepki
Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki
Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Varank Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akbağ Serdar Ortaç Gülben Ergen Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 21:27:27. #1.14#
title