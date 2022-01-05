Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı - Haberler
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Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı

Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yaralanan Rumeyle ve AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İsrail'deki sınır tanımaz ırkçı siyonist anlayışın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiği bu hain saldırıyı lanetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'yi darbetmiş, Rumeyle hastaneye kaldırılmıştı.

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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