Son dakika! AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin hastane inşaatını inceledi
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Son dakika! AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin hastane inşaatını inceledi

15.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:19
Son dakika! AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin hastane inşaatını inceledi

Son dakika haberi... AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Ali Şahin, yapımı devam eden 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi inşaatını incelediDutlu mevkiinde yapımına başlanan hastane inşaatını inceleyen Şahin, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Ali Şahin, yapımı devam eden 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

Dutlu mevkiinde yapımına başlanan hastane inşaatını inceleyen Şahin, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yapılacak olan hastanenin Nizip ilçesiyle birlikte bölgenin sağlık ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayacağını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarı döneminde sağlık alanında birçok yeniliğe imza atıldı. Tüm bu çalışmalarla birlikte tüm ülkede olduğu gibi ilimiz ve ilçemizde de birçok sağlık kuruluşumuz yeniden dizayn edilmiş, bakımı yapılmış, inşaat çalışmaları başlamış ve bazıları da tamamlanarak vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Önemli sağlık yatırımlarından bir tanesi olan Nizip Devlet Hastanesi'nin inşaat çalışması süratle devam ediyor. Hastanemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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