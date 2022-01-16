Son dakika... AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Keşan'da yapılan yatırımları inceledi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan'da yapılan yatırımları yerinde inceledi.

İba ve beraberindekiler Keşan Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Keşan Kent Müzesi, Keşan Atatürk Stadı ve kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kent müzesinin Keşan'ın tarihine ışık tutacağını belirtti.

Müzedeki çalışmaların hızla ilerlediğini anlatan Helvacıoğlu, "Keşan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında müzemizi hizmete açmaya planlıyoruz. Devletimizin, hükümetimizin desteği ile projemiz gelişiyor. Vizyon projelerimizden sadece biri olan kent müzemiz, geçmiş ile gelecek arasında köprü olacak." dedi.

Kapalı yüzme havuzunun modern Keşan'ın yeni yüzü olduğunu dile getiren Helvacıoğlu, Keşan Atatürk Stadı'nın da yeniden açılması için gün saydıklarını söyledi.

"Keşan'ın daha da gelişmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Başka İba ise kapalı yüzme havuzunun Keşan açısından çok önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Keşan Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları yerinde incelediklerini anlatan İba, konuşmasına şöyle devam etti:

"Belediyemiz önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Belediye Başkanımız Helvacıoğlu göreve geldiği günden bu yana birçok projeye imza attı. Hükümetimizin de önemli bir desteği var. Bugün bazı çalışmaları yerinde inceledik ve kenti müzesinden, kapalı yüzme havuzuna, stadyum ve spor salonuna kadar hepsi birbirinden değerli çalışmaları. Keşan'ın daha da gelişmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Belgin İba'ya, ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.