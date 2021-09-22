Son dakika... AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika... AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu (58), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DENİZLİ (DHA) - AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu (58), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Tataroğlu, 10 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada koronavirüs nedeniyle tedaviye alınan Tataroğlu, bir süre sonra yoğun bakıma alınıp, entübe edildi. Tataroğlu, gece saatlerinde sağlık durumu kötüleşince doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Tataroğlu'nun cenazesi, Tavas ilçesinde kılınan namazın ardından Hırka Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş

3'üncü kattan düşen Ali'nin iç organlarında hasar oluşmuş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Ahmet Davutoğlu Fuat Oktay Meral Akşener Sezai Temelli
Magazin Göksel Bülent Ersoy Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Derya Yanık Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:42:04. #1.17#