Son Dakika! AK Parti'den Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Olumlu Bir Noktadayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesi sonrasında açıklamada bulundu. Çelik, "Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız." dedi. Çelik, liderlerin tekrar bir araya geleceğini de söyledi.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. Kritik görüşme 16.00'da başladı, 16.55'te sona erdi. İki lider 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak ve işbirliğini masaya yatırdı. Yerel seçimlerin kaderini belirleyecek görüşmenin ardından AK Parti adına açıklamayı Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yaptı. Çelik görümenin olumlu geçtiğini belirterek, "Memnuniyet verici görüşme. Yerel seçimlerdeki işbirliği konusunda memnuniyet verici bir durumdayız. Güçlü irade bir kez daha teyit edildi." dedi.



Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Yerel seçimdeki işbirliğine yönelik önemli bir aşamaya geldik. Takvim şu şekilde ilerleyecek: Genel Başkan Yardımcıları bir araya gelecekler. Bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra kendi vardıkları sonuçları Genel Başkanımıza sunacaklar. Sonrasında Genel Başkanlar tekrar görüşecek. Bu konuda şimdilik söyleyebileceğim bu kadar.

"40 ADAY CUMARTESİ AÇIKLANACAK"

Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yapacağız. Ankara-İstanbul-İzmir olmak üzere 40 şehirdeki adayları duyuracağız.

Çok olumlu bir aşamada olduğumuzu, daha da olumlu bir aşamaya gideceğimizi ifade edebilirim.



Ayrıntılar gelecek...