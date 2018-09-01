AK Parti'den ABD'nin Filistin Kararına Tepki: Olabilecek En Kötü Karardır

Dışişleri Bakanlığı , Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin mülteciler için yardım ve bayındırlık ajansına yaptığı mali katkıyı durdurma kararına tepki gösterdi. Kararın büyük hayalkırıklığı yarattığı söylendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'ABD'nin Filistinlilere yardımı kesme kararı olabilecek en kötü karardır. Vicdani ve siyasi meşruiyetten yoksun bir karardır. Bu karar işlerin daha da kötüleşmesi için atılan bir adımdır' dedi.

5 MİLYONDAN FAZLA FİLİSTİNLİNİN YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLENECEK

Bakanlık'tan yapılan açıklamada ABD'nin aldığı karar 5 milyon üzerindeki Filistinlinin yaşamını olumsuz etkileyecektir denildi. Kararın Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm vizyonuna, bölgesel barışa zarar vereceği vurgulandı. 27 Eylül'de Newyork'ta yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında konunun ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi, ajansın faaliyetlerine devam edebilmesi uluslararası toplum açısından bir meşruiyet sınavıdır denildi.

ÇELİK: İŞLERİN KÖTÜLEŞMESİ İÇİN ATILMIŞ BİR ADIMDIR

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twıtter mesajında ABD'nin tavrına "Vicdani ve siyasi meşruiyetten yoksun bir karardır, işlerin daha da kötüleşmesi için atılmış bir adımdır" ifadesiyle tepki gösterdi. Çelik ayrıca, ""Filistin sorunu tüm sorunların anasıdır. Bu sorunun adil bir çözüme kavuşmasını engelleyen her adım tüm dünyayı etkiler. Maalesef ABD yönetimi aldığı kararlarla çözüme değil çözümsüzlüğe destek veriyor." dedi.