Son Dakika! AK Parti'den 21 Günlük Bedelli Askerlik Teklifine İlk Yorum: Bir Değişiklik Düşünmüyoruz

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada, "21 gün olarak konuşuldu şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 yaş sınırı kaldırıldı. 25 yaş ve üzeri olan herkes bu düzenlemeden faydalanacak." ifadelerini kullandı.

İşte Ünal'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"AK PARTİ YENİ ARKADAŞLARA YENİ ALAN AÇACAK"

Seçimler öncesinde AK Parti bu yenilenmeyi gerçekleştirdi. Şimdi önümüzde büyük kongre var. Önümüzdeki kongrede daha çok genel merkeze ilişkin bir yenilenme olacaktır. AK Parti yeni arkadaşlara yeni alan açacak.

"ÜST YAŞ SINIRI KALDIRILDI"

21 gün olarak konuşuldu şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 yaş sınırı kaldırıldı. 25 yaş ve üzeri olan herkes bu düzenlemeden faydalanacak.