Son dakika! AK Parti Adana Milletvekili Doğru, Kozan'da yangından etkilenen vatandaşlarla buluştu

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da geçen yıl çıkan yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Doğru, beraberindeki partililerle, Kuyubeli Mahallesi'nde geçen yıl 23 Ağustos'ta çıktıktan 2 gün sonra kontrol altına alınan orman yangında evi zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

TOKİ'nin yangınzedeler için yapacağı konut projesini hızlandırdığını ifade eden Doğru, "İnşallah bu bir yıl içinde tüm eksikliklerin tamamlanmasıyla sizleri yeni evlerinizde huzur ve sağlık içinde ziyaret etmek bizlere kısmet olur. Devlet millet el ele vererek hep birlikte biraz daha sabırla bu yaralar sarılacak. Öte yandan hayvanı, bahçeleri yanan vatandaşlar için bir ödeme planı çalışıyor. İnşallah onunda güzel haberler ini paylaşacağız." diye konuştu.