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Ailesinin haber alamadığı şahıs yangın çıkan evde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da yakınlarının 4 gündür haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu.

BOLU (İHA) - Bolu'da yakınlarının 4 gündür haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın odada çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çaydurt köyünde 2 katlı evde yalnız yaşayan Oktay Erkin Yalçın'dan (57) 4 gündür haber alamayan ağabeyi eve gitti. Yalçın'ın kapıyı açmaması üzerine camdan eve giren ağabeyi, kardeşini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede Oktay Erkin Yalçın'ın odasında yangın çıktığı ve ilk belirlemelere göre dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçın'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Ailesinin haber alamadığı şahıs yangın çıkan evde ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs yangın çıkan evde ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs yangın çıkan evde ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs yangın çıkan evde ölü bulundu

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