HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika... Aileler çocukları ile birlikte spor yaptılar

Son dakika spor haberi: Balıkesir'de aileler çocukları ile birlikte 'Karesi Şehitlik Parkında' müzik eşliğinde spor yaparak, eğlendiler.

Son dakika... Aileler çocukları ile birlikte spor yaptılar
18.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:55

Balıkesir'de aileler çocukları ile birlikte 'Karesi Şehitlik Parkında' müzik eşliğinde spor yaparak, eğlendiler.

Normalleşme planı çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte çocuklar aileleri ile birlikte parklara akın ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ortaklığında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. "Hareket Et, Mutlu Yaşa" sloganı ile çocuklar ve gençler Karesi Şehitlik Parkında müzik eşliğinde oyunlarla doyasıya eğlendi.

Sosyal mesafe gözetilerek yapılan aktivitelerle çocuklar hem eğlendi hem enerji harcadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve Büyükşehir Belediyesi sporcuları eşliğinde çocuk ve gençler müzik eşliğinde spor yaparak sağlıklı yaşama adım attılar. Dart, Oryantring, Plastik Ok, Badminton, Ayak Tenisi, Top Sektirme ve Parkur yarışlarına katılan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Parkta Şenlik Var etkinliği ile, alanında uzman antrenörlerin yönetiminde düzenlenen spor etkinliklerine katılan gençler ve çocuklar spor yaparak sağlık kazanmaları ve sosyalleşmeleri amaçlandı. Karesi Şehitlik Parkındaki etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp çocukları yalnız bırakmadı. "Hareket Et, Mutlu Yaşa" sloganı ile gerçekleştirilen programa yoğun bir katılım yaşandı.

Açık havada spor yapmak sosyalleşmek için fırsat

Çocuklar ve gençler için zor bir sürecin geçtiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bugün çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte çeşitli etkinliklerle buluştuk. Şehitlik Parkında sürpriz eğlenceler, antrenörlerimizle spor etkinlikleri hazırladık. Çocuklarımızın evde kaldıkları uzun dönemde açık havaya duyulan özlem hissedilir derecede artış gösterdi. Bu sürecin, hemen hemen her yaştan ve kesimden insanın, beden ve zihin sağlığına büyük ölçüde zarar verdiğinin hayat konforunu düşürdüğünün farkında. Maalesef evde bilgisayarın internetin başında online derslerle geçirdikleri bu süreç çocuklarımız için zor oldu. Spor, sadece fiziksel bir aktivite değil aynı zamanda sosyolojik ve kültürel bir buluşmadır. Havalar güzelleşti ve normalleşme sürecinde daha çok çocuklarımızla ve gençlerimizle bir araya geleceğiz" dedi. Sporun ve hareketin gerekliliğine dikkat çeken Arıcıoğlu, pandemi sürecinin devam ettiğini dile getirerek gençlerden maske kullanımı ve hijyen konusunda dikkatli olmalarını istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Spor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Spor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu Spor
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor Spor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Spor
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim Spor
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Adana Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika... Aileler çocukları ile birlikte spor yaptılar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 13:55:07. #1.14#
title